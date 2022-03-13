Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD Konsolosluğu'na füze saldırısı ABD Konsolosluğu'na füze saldırısı 13 Mart 2022 Pazar Saat: 08:40 ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresi çok sayıda füze ile hedef alındı. Yerel kaynaklar ABD Konsolosluğu'nun hedef alındığını bildirdi. Saldırıda can kaybı olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622d83c1a3e54566b4650be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'ya inen Rus pilotun sözleri alkış aldı İmamoğlu, AKOM’dan uyardı: En yoğun kar yağışı yaşayacağız Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada Ukrayna bir Rus tankına pusu! O anlar kamerada Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı Kargodan ''kullanılmış'' çöp çıktı, ne yapacağını şaşırdı Kaza değil kabus! Tam 11 araç birbirine girdi