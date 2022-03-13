ABD Konsolosluğu'na füze saldırısı

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresi çok sayıda füze ile hedef alındı. Yerel kaynaklar ABD Konsolosluğu'nun hedef alındığını bildirdi. Saldırıda can kaybı olmadı.

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