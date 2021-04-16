ABD polisi, 13 yaşındaki çocuğu böyle öldürdü!

ABD'de elinde silah olan 13 yaşındaki bir çocuk polis tarafından öldürüldü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

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