Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD polisi, 13 yaşındaki çocuğu böyle öldürdü! ABD polisi, 13 yaşındaki çocuğu böyle öldürdü! 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 11:01 ABD'de elinde silah olan 13 yaşındaki bir çocuk polis tarafından öldürüldü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6079444ef951eb59216b7ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşı olmak istemeyen öğretmeni Bakan Koca ikna etti Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü %97,48 etkisiz hale getiriyor Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nda İmamoğlu'ndan Aşiyan Füniküler paylaşımı Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu Canan Kaftancıoğlu'ndan olay video İki ailenin kavgasına Çevik Kuvvet müdahale etti Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki Saadet Partisi'nden olay yaratan video: Nerede o eski Ramazanlar?