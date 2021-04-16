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  4. ABD polisi, 13 yaşındaki çocuğu böyle öldürdü!

ABD polisi, 13 yaşındaki çocuğu böyle öldürdü!

ABD'de elinde silah olan 13 yaşındaki bir çocuk polis tarafından öldürüldü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

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