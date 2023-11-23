Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD sınırında patlama! FBI sınırı kapattı ABD sınırında patlama! FBI sınırı kapattı 23 Kasım 2023 Perşembe Saat: 08:35 Güncelleme: 23 Kasım 2023 Perşembe 08:35 ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’ndeki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655ee4a066de7dbca60604c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Apartmanda ''gürültü'' vahşeti: 2'si çocuk, 5 ölü var! Sınıfta kız öğrenciler birbirine girdi Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü AVM'deki kahvecide İsrail protestosu kavgası Yağmur bereketiyle geldi! Tarlalar yeşerdi Akşener'den Erdoğan'a çağrı: ''Gelin, bizim gibi bu sistemin önüne geçin'' Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı!