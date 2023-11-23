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  4. ABD sınırında patlama! FBI sınırı kapattı

ABD sınırında patlama! FBI sınırı kapattı

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ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’ndeki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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