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  3. 06 Kasım 2020 09:15

ABD sokakları karıştı; gözaltılar var!

ABD Başkanı Trump’ın henüz sonuçlanmamış başkanlık seçiminde hile yapıldığını iddia etmesi üzerine, Trump karşıtı vatandaşlar sokağa çıktı.

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