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  3. 07 Nisan 2017 12:20

ABD, Suriye üssünü vurdu!.. İlk görüntüler

İşte vurulan Şayrat Hava Üssü'nden geriye kalanlar....

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Çavuşoğlu: ABDnin müdahalesini destekliyoruz
Çavuşoğlu: ABDnin müdahalesini destekliyoruz
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Ölümle burun buruna geldi!
Ölümle burun buruna geldi!
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'Göstergelerde gerileme olsa da 2017'de büyüyeceğiz'
'Göstergelerde gerileme olsa da 2017'de büyüyeceğiz'
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Mektebim Konya Kampüsü tanıtıldı
Mektebim Konya Kampüsü tanıtıldı
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'Hayat bir gün, o da bugün' diyerek kansere savaş açtı'
'Hayat bir gün, o da bugün' diyerek kansere savaş açtı'
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7 yaşındaki Banadan dünya liderlerine mesaj: Bu savaşı durdurun
7 yaşındaki Banadan dünya liderlerine mesaj: Bu savaşı durdurun