Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD: Suriye'de Türk SİHA'sını düşürdük ABD: Suriye'de Türk SİHA'sını düşürdük 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 23:20 Güncelleme: 05 Ekim 2023 Perşembe 23:20 ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de TSK'ya ait bir SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Yasaklı bölgede olduğu için biz düşürdük, üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz'' denildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651f1a8bb585f27549389913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kartal evinde dağıldı! 2-0'lık skoru koruyamadı Putin Batı'ya meydan okudu: ''Siz kimsiniz?'' İstanbul Emniyeti'nden asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı MİT'ten Suriye'de operasyon: Terör hedefleri yerle bir edildi Suriye'de mezuniyet törenine SİHA saldırısı: Çok sayıda ölü var İstanbul'da yangın faciası! Evde unutulan çocuk öldü Hülya Avşar'dan ''Yaza veda'' paylaşımı! Havuz başında bikiniyle dans etti İstanbul'da 3 kişinin öldüğü patlamada korkunç gerçek! Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir