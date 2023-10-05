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ABD: Suriye'de Türk SİHA'sını düşürdük

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ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de TSK'ya ait bir SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Yasaklı bölgede olduğu için biz düşürdük, üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz'' denildi.

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