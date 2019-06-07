ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı
07 Haziran 2019 15:55
ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı
ABD’nin F-35 eğitimi için ilave Türk pilotlarını kabul etmeme kararı aldığı bildirildi. İngiliz medyasında, iki Amerikan kaynağına dayandırılan haberde, ABD’nin F-35 savaş uçaklarını kullanmaları konusunda eğitilmeleri amacıyla ülkeye gelmesi beklenen Türk pilotları kabul etmeyi durdurma kararı aldığını iddia edildi. Haberde, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Rusya’dan almaktan...