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  3. 07 Haziran 2019 15:55

ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı

ABD’nin F-35 eğitimi için ilave Türk pilotlarını kabul etmeme kararı aldığı bildirildi. İngiliz medyasında, iki Amerikan kaynağına dayandırılan haberde, ABD’nin F-35 savaş uçaklarını kullanmaları konusunda eğitilmeleri amacıyla ülkeye gelmesi beklenen Türk pilotları kabul etmeyi durdurma kararı aldığını iddia edildi. Haberde, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Rusya’dan almaktan...

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