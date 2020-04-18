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  3. 18 Nisan 2020 12:00

ABD uzaya astronot gönderemeye hazırlanıyor

NASA, 10 yıl sonra ilk defa uzaya ABD'den astronot gönderileceğini duyurdu. Mekiğin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 27 Mayıs'ta iki astronotla beraber fırlatılacağı açıklandı.

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