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  3. 20 Ocak 2021 20:40

ABD'de Biden dönemi resmen başladı!

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahip çıkmayan milletler devrilmeye mahkumdur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahip çıkmayan milletler devrilmeye mahkumdur
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İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Donmuş havuzda ''yürürüm'' iddiası hüsranla bitti
Donmuş havuzda ''yürürüm'' iddiası hüsranla bitti
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İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü
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Halk TV canlı yayınında ''bunak'' tartışması
Halk TV canlı yayınında ''bunak'' tartışması
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Kılıçdaroğlu'ndan ''3 CHP'li İnce'nin partisine geçecek'' iddialarına yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan ''3 CHP'li İnce'nin partisine geçecek'' iddialarına yanıt
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