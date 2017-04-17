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  3. 17 Nisan 2017 18:50

ABDde canlı yayında cinayet

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde bir şahıs, tanımadığı 70 yaşlarındaki adamı öldürdü. Şahıs, cinayet anını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

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