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  4. ABD'de görevli Türk profesör: ''BioNTech aşısı o kadar yüksek antikor üretiyor ki...''

ABD'de görevli Türk profesör: ''BioNTech aşısı o kadar yüksek antikor üretiyor ki...''

ABD'de görevli Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, şu anda dünyadaki en iyi koronavirüs aşısının BioNTech olduğunu belirterek aşı yaptırmayanlara seslendi: ''BionTech aşısında o kadar yüksek miktarda antikor üretiyorsunuz ki ne size bulaşıyor. Diyelim ki virüs size girmeye çalıştı akıllı hücreler bertaraf ediyor. Sizde de üreyemediği için kendini çoğalamadığı için başkalarına da...

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