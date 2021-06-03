ABD'de görevli Türk profesör: ''BioNTech aşısı o kadar yüksek antikor üretiyor ki...''
ABD'de görevli Türk profesör: ''BioNTech aşısı o kadar yüksek antikor üretiyor ki...''
ABD'de görevli Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, şu anda dünyadaki en iyi koronavirüs aşısının BioNTech olduğunu belirterek aşı yaptırmayanlara seslendi: ''BionTech aşısında o kadar yüksek miktarda antikor üretiyorsunuz ki ne size bulaşıyor. Diyelim ki virüs size girmeye çalıştı akıllı hücreler bertaraf ediyor. Sizde de üreyemediği için kendini çoğalamadığı için başkalarına da...