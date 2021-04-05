Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de hapishanede kan donduran görüntüler ABD'de hapishanede kan donduran görüntüler 05 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 16:01 ABD'nin Oklahoma eyaletindeki bir hapishanede isyan çıktı. Hapishanede görevli gardiyana saldırıp bıçaklayan mahkumlardan biri vurularak etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606b0a0e3a358579602c8893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selçuk Bayraktar: ''İnsansız savaş uçakları geliyor'' Salda Gölü kendini yeniledi Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu o anlar kameraya yansıdı! Bakan açıkladı; Kanal İstanbul'da son bir adım kaldı Eskişehir'de vakalar 12 kat arttı! Nedeni belli oldu Yağmur Aşık'a velayet şoku! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75 seviyesine çıktı Atv'de skandal ''dolar'' sansürü!