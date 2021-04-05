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ABD'de hapishanede kan donduran görüntüler

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki bir hapishanede isyan çıktı. Hapishanede görevli gardiyana saldırıp bıçaklayan mahkumlardan biri vurularak etkisiz hale getirildi.

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