Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de helikopter düştü! O anlar kamerada ABD'de helikopter düştü! O anlar kamerada 26 Mart 2022 Cumartesi Saat: 15:00 ABD'nin Teksas eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Helikopterin düştüğü anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623f0077238298597138aab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ruslar belediye başkanını kaçırıp, sivillere ateş açtı Toplu taşımada sıradan bir gün... Ortalık fena karıştı! Profesörden canlı yayında olay sözler: ''Putin'in yerinde olsam...'' Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı Boşanma aşamasındaki eş bu sefer adliyede saldırdı İstanbul'da korkutan görüntü: 24 yunus ölü olarak kıyıya vurdu Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti Eşine ulaşmak için şişme bot ile 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı