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ABD'de helikopter düştü! O anlar kamerada

ABD'nin Teksas eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Helikopterin düştüğü anlar kameraya yansıdı.

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