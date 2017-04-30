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  3. 30 Nisan 2017 11:15

ABDde hortum: 5 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

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Dünya Veteriner Hekimler Günü coşkuyla kutlandı
Dünya Veteriner Hekimler Günü coşkuyla kutlandı
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Terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor
Terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor
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BAU'da robotlar yarışıyor
BAU'da robotlar yarışıyor
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Otobüs şoförü tartıştığı genci çekiçle dövdü
Otobüs şoförü tartıştığı genci çekiçle dövdü
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15 ayda 120 kilodan 60 kiloya düştü
15 ayda 120 kilodan 60 kiloya düştü
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Dikkatsiz operatör su borusunu patlattı
Dikkatsiz operatör su borusunu patlattı