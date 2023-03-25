Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD’de hortum felaketi: 11 ölü ABD’de hortum felaketi: 11 ölü 25 Mart 2023 Cumartesi Saat: 12:05 Güncelleme: 25 Mart 2023 Cumartesi 12:05 ABD’nin Mississippi eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641eb9567d167649a2014253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pompalı tüfekli ev sahibi - kiracı kavgası kamerada! Drift yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Şoke eden kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü bakın nereden çıktı! Özcan Deniz'e tokat atan eski eşinin cezası belli oldu Evi yakıp, o anları çekip sosyal medyada paylaştı Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Canlı yayında açıkladı İftar saati gökyüzünde ilginç görüntü, gören telefona sarıldı Emekli bayram ikramiyesine zam geldi Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı