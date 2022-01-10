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  4. ABD'de kabus: 9’u çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de kabus: 9’u çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi

ABD’nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında 19 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 9'unun çocuk olduğu bildirildi.

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