Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de kabus: 9’u çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi ABD'de kabus: 9’u çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi 10 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 08:00 ABD’nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında 19 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 9'unun çocuk olduğu bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dbbd610783897de21b10e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film sahnelerini aratmayan nefes kesen kovalamaca kamerada Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Çekinme ara'' 8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş! Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı Bakan açıkladı: Doğal gaz yardımı için tarih belli oldu Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü