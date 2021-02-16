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  3. 16 Şubat 2021 21:55

ABD'de kar kabusu! 4 milyon 300 bin ev elektriksiz kaldı

ABD'de kötü hava şartlarının en fazla vurduğu eyaletlerden Teksas'ta 4 milyon 300 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

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