Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 12:00 ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628212b4ea3f161c5634fbb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Elazığlı esnafa piyango vurdu! Satın aldığı tablo Salvador Dali'ye ait çıktı Muharrem İnce Suriye yolcusu! Canlı yayında açıkladı İki ilde fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 trans kurtarıldı Optimar Araştırma, son anketini canlı yayında açıkladı İstanbul'da kundakçı terörü! Otomobili kundaklayıp, yanmasını böyle bekledi! Bu da ''bedava'' ciğer izdihamı! 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu