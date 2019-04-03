ABD’de kimyasal tesiste yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralı
03 Nisan 2019 10:15
ABD’de kimyasal tesiste yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralı
ABD’nin Teksas eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Teksas eyaletinin Crosby bölgesinde yer alan bir kimyasal tesiste dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında en az 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir petrol depolama tesisinde meydana gelen yangın sonrasında bölgeye ekiplerin...