Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de Kongre Binası önünde saldırı ABD'de Kongre Binası önünde saldırı 03 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 09:00 ABD’de bir kişi, aracını Kongre Binası barikatının üzerine sürdü. Olayda saldırgan ile 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 polis de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6068047a01d86736b6747e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu Mehmetçik Ege'de Yunan askerine dersini böyle verdi! Şeyma Subaşı'dan canlı yayında olay açıklamalar HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı İmamoğu duyurdu; İBB'den bir ilk daha! Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı!