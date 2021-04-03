ABD'de Kongre Binası önünde saldırı

ABD’de bir kişi, aracını Kongre Binası barikatının üzerine sürdü. Olayda saldırgan ile 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 polis de yaralandı.

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