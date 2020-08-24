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  3. 24 Ağustos 2020 09:50

ABD'de korkunç görüntüler! Arkadan 7 el ateş etti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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Trafikte yol verme kavgasında önce tokat attı sonra dayak yedi
Trafikte yol verme kavgasında önce tokat attı sonra dayak yedi
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Beyoğlu'nda maskesiz, mesafesiz tehlikeli yolculuk kamerada
Beyoğlu'nda maskesiz, mesafesiz tehlikeli yolculuk kamerada
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Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi böyle götürdü! Korku dolu anlar kamerada
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi böyle götürdü! Korku dolu anlar kamerada
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Yolcu uçağındaki maske kavgasında yumruklar konuştu
Yolcu uçağındaki maske kavgasında yumruklar konuştu
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Adalet Bakanı Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir
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