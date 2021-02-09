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  3. 09 Şubat 2021 17:50

ABD'de korkunç olay! Üst geçitten 21 metre aşağı düştü

ABD’nin Wisconsin eyaletinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bir kamyonet 21 metre yükseklikten aşağı uçtu.

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