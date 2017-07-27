  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Temmuz 2017 10:45

ABDde lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Video Galeri
Nusaybine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı
Nusaybine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı
Video Galeri
Filistinliler demir bariyerlerin kaldırılmasını kutluyor
Filistinliler demir bariyerlerin kaldırılmasını kutluyor
Video Galeri
Afrodisiasın havadan görüntüleri etkiledi
Afrodisiasın havadan görüntüleri etkiledi
Video Galeri
2500 lira maaşla eleman bulamıyorlar
2500 lira maaşla eleman bulamıyorlar
Video Galeri
Lüks sitede motosiklet hırsızlığı kamerada
Lüks sitede motosiklet hırsızlığı kamerada
Video Galeri
Çıplak yatınca ölü sanıldı, sarhoş çıktı
Çıplak yatınca ölü sanıldı, sarhoş çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM