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  3. 03 Ağustos 2017 00:15

ABDde okulda patlama: 1 ölü

ABD’de gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlama nedeniyle bir okul binasının çöktüğü, en az bir kişinin öldüğü belirtildi.

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