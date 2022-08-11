Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 08:00 ABD'nin Indiana eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 39 evde hasar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f48ce33efb7f6fde72ecf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi Arabistanlı iş insan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi Yeni Çiftlik Bank mı? 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmayı böyle bastılar Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu Türkiye'nin denizlerdeki gururu SİDA için seri üretime başlandı Yasadışı sanal bahisin altından onlar çıktı! 62 gözaltı var! Uçak otoyola araçların içine düştü Sevilay Yılman: ''İleişim fakültelerini kapatın''