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  3. 01 Şubat 2021 18:45

ABD'de polis dehşeti! 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkıp kelepçelediler!

ABD’nin New York eyaletinde polisin, 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkıp kelepçeleyerek gözaltına aldığı görüntüler infial yarattı.

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