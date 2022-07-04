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ABD'de polis dehşeti kamerada! Görüntüler infial yarattı

ABD'nin Ohio eyaletinde polisin 25 yaşındaki siyahi genci 60'tan fazla kurşunla vurarak öldürdüğü görüntüler infial yarattı.

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