Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de polis dehşeti kamerada! Görüntüler infial yarattı ABD'de polis dehşeti kamerada! Görüntüler infial yarattı 04 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 09:35 ABD'nin Ohio eyaletinde polisin 25 yaşındaki siyahi genci 60'tan fazla kurşunla vurarak öldürdüğü görüntüler infial yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c28a2fc7a49f0b075e1f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kavgada silahlar konuştu: 4'ü ağır 10 yaralı Son seçim anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra dikkat çeken sonuçlar AVM'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Valilik yasağını dinlemediler; çok sayıda gözaltı var Binali Yıldırım konserde türkü söyledi Nevşin Mengü'den Cem Küçük hakkında şoke eden ''kaset'' iddiası İstanbul'da taciz zanlısına meydan dayağı Pes, yuh, oha! Skandal görüntüleri Bakan Koca yayınladı! İstanbul Boğazı’ndaki korku dolu vapur kazası: O anlar kamerada