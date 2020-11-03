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VERGİ VE CEZALARA 2021 YILINDA GELECEK ZAM ORANI BELLİ OLDU
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  3. 03 Kasım 2020 12:15

ABD'de seçim alarmı! Mağazalar yağmaya karşı önlem aldı

ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde New York ve Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

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Bahçeli: Geliyorum diyen felakete sessiz kalmak akıl karı değil
Bahçeli: Geliyorum diyen felakete sessiz kalmak akıl karı değil
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İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu: 83 gözaltı kararı
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