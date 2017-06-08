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  3. 08 Haziran 2017 00:45

ABDde seyir halindeki sürücü paniğe neden oldu

ABD’nin İllinois kentinde trafikte seyir halinde olan aracın sürücüsü paniğe neden oldu. Bilincini kaybettiği düşünülen sürücü faciaya neden olmadan kurtarıldı.

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