Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de sokak festivali kana bulandı: Ölü ve yaralılar var ABD'de sokak festivali kana bulandı: Ölü ve yaralılar var 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 09:45 ABD'nin başkenti Washington DC'de Afrika asıllı ABD'lilerin özgürlüklerine kavuşmasının anıldığı bir sokak festivalinde silah saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 1'i polis 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b017872703922e68000363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı evleniyor; damat adayı Emniyet Müdürü Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk şoför görüntüledi: Adiler saldıracak herhalde Güldür Güldür ekibi bile zamlara yetişemedi Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi! Düğün kana bulandı! Çevik Kuvvet müdahale etti Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını! ''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz''