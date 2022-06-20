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ABD'de sokak festivali kana bulandı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin başkenti Washington DC'de Afrika asıllı ABD'lilerin özgürlüklerine kavuşmasının anıldığı bir sokak festivalinde silah saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 1'i polis 3 kişi de yaralandı.

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