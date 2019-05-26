ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Üre toprağa verildi
26 Mayıs 2019 14:25
ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Üre toprağa verildi
ABD’de madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da toprağa verildi. ABD’de 8 Mayıs’ta madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 9 Mayıs tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da defnedildi. 31 yaşındaki Üre’nin cenazesi...