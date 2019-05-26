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  3. 26 Mayıs 2019 14:25

ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Üre toprağa verildi

ABD’de madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da toprağa verildi. ABD’de 8 Mayıs’ta madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 9 Mayıs tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da defnedildi. 31 yaşındaki Üre’nin cenazesi...

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