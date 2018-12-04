SON DAKİKA
KILIÇDAROĞLU CHP GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Aralık 2018 12:48

ABD'de uçak faciası kamerada

ABD'nin Florida eyaletinde bir uçak, otoizm terapi merkezine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybeti.

Bilgin Pro
Video Galeri
“Hakan Yılmaz devlete küfretti, ben de gerekeni yaptım”
“Hakan Yılmaz devlete küfretti, ben de gerekeni yaptım”
Video Galeri
Caner ve Tolga ’derbi’ soruşturmasında ifade verdi
Caner ve Tolga ’derbi’ soruşturmasında ifade verdi
Video Galeri
Emekli maaşını çekemeyince bankayı birbirine kattı
Emekli maaşını çekemeyince bankayı birbirine kattı
Video Galeri
Olacağı buydu ! Şimdi de göbek dansını yabancılara kaptırdık
Olacağı buydu ! Şimdi de göbek dansını yabancılara kaptırdık
Video Galeri
Fransa’ya Gezi hatırlatması
Fransa’ya "Gezi" hatırlatması
Video Galeri
CHP'li Yarkadaş açıkladı: ''İşte Bilal Erdoğan'ın yerel seçim planı''
CHP'li Yarkadaş açıkladı: ''İşte Bilal Erdoğan'ın yerel seçim planı''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM