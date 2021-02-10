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  3. 10 Şubat 2021 19:00

ABD'de UFO sanılan balistik füze panik yarattı

ABD'nin Florida eyaletinde USS Nebraska denizaltısından atılan Trident II (D5) tipi balistik füze UFO sanılınca büyük panik yarattı.

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