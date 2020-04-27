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  3. 27 Nisan 2020 16:50

ABD'de yaşayan Dr. Çilingiroğlu, koronavirüs için tarih verdi

Son dönemde açıklamalarıyla adından söz ettiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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