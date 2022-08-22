Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de yine polis dehşeti! Görüntüler kan dondurdu ABD'de yine polis dehşeti! Görüntüler kan dondurdu 22 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 16:25 ABD'nin Arkansas eyaletinde 3 polis, otoparkta bir şüpheliyi öldüresiyle darbetti. Polisler, görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından açığa alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630383c49db77f358d399693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metrobüsteki yabancı uyruklu sapık tokadı yedi Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Arap turistler Türk parasını ayaklar altına aldı Mardin'de 20 kişinin öldüğü facia böyle geldi Emekli paşalar canlı yayında birbirine girdi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına başladı Devrilmek üzere olan minibüsü böyle tuttular! İstanbul'da esrarengiz koku paniği Belediye otobüsü kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var