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ABD'de yine polis dehşeti! Görüntüler kan dondurdu

ABD'nin Arkansas eyaletinde 3 polis, otoparkta bir şüpheliyi öldüresiyle darbetti. Polisler, görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından açığa alındı.

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