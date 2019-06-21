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  3. 21 Haziran 2019 13:55

ABD’de yumurta şeklindeki robot polis devriye gezdi

ABD’de üretilen “HPRobocop” isimli yumurta şeklindeki robot polis Kaliforniya polisi tarafından devriye yapmakla görevlendirildi. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Huntington Park’ta devriye gezmeye başlayan “HPRobocop” isimli yumurta şeklindeki robotun suç oranlarını düşürmede yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yumurtaya şeklinde üretilen robot polis, 360 derece dönebiliyor ve...

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