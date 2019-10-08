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  3. 08 Ekim 2019 20:35

ABD'den akıl almaz tehdit: ''Cehennemden gelme yaptırımlar geliyor''

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyonu gerçekleştirmesi durumunda "cehennemden gelme" yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

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