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  3. 12 Ocak 2018 22:20

ABD’den İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmanın uzatılmasına karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini son kez uzatma kararı aldı. (İHA)

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