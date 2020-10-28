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  3. 28 Ekim 2020 13:50

ABD'den İsrail'e 14 bin tonluk bomba hediye

ABD dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin tonluk bomba hediye etmeye hazırlanıyor. Hediyenin cuma günü ABD Temsilcisiler Meclisi'ne sunulacağı belirtildi.

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