Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'den şok açıklama: ''Tanımlanamayan bir cismi vurduk'' ABD'den şok açıklama: ''Tanımlanamayan bir cismi vurduk'' 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 00:20 Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cismi "tedbir amacıyla" düşürdüğünü açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e6b51532d73004e72d7f1b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı TRT'den skandal yayın, depremzedeyi böyle susturdular Haluk Levent 850 milyon TL'lik yeni projeyi açıkladı Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı daha sağ kurtarıldı Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı!