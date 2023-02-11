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  4. ABD'den şok açıklama: ''Tanımlanamayan bir cismi vurduk''

ABD'den şok açıklama: ''Tanımlanamayan bir cismi vurduk''

Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cismi "tedbir amacıyla" düşürdüğünü açıkladı.

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