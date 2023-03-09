Anasayfa Video Galeriler Gündem Abdi İpekçi suikastı faili Mehmet Ali Ağca ortaya çıktı Abdi İpekçi suikastı faili Mehmet Ali Ağca ortaya çıktı 09 Mart 2023 Perşembe Saat: 10:55 Gazeteci Abdi İpekçi suikastının faili Mehmet Ali Ağca’ya ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640990f15681000b5f05ca43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havalimanında unutulan 5 kamyon dolusu eşya satışa çıkarılacak Elektrikli motosikletşn pili bomba gibi patladı İstnabul'da Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara gözaltı İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın! Köşk alevler içinde kaldı Depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı Ben Hızırım deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı Malatya'da 5 katlı bina çöktü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı