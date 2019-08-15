  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Ağustos 2019 17:40

ABD’li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda inceleme yaptı

ABD’li askeri heyet, Türk yetkililerle birlikte Suriye sınırında incelemede bulundu. Güvenli bölge çalışmaları kapsamında oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen ABD’li askeri heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemede bulundu. 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığındaki çalışmalar devam ederken sınır hattına gelen heyet, eski...

Video Galeri
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty sınırda incelemede yaptı
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty sınırda incelemede yaptı
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Tavas’ta sağanak yağış sele neden oldu
Tavas’ta sağanak yağış sele neden oldu
Video Galeri
Boğulduğunu sandığı adama köpeğin müthiş hareketi
Boğulduğunu sandığı adama köpeğin müthiş hareketi
Video Galeri
Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli’ye geldi
Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli’ye geldi
Video Galeri
Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı
Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM