ABD’li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda inceleme yaptı
15 Ağustos 2019 17:40
ABD’li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda inceleme yaptı
ABD’li askeri heyet, Türk yetkililerle birlikte Suriye sınırında incelemede bulundu. Güvenli bölge çalışmaları kapsamında oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen ABD’li askeri heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemede bulundu. 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığındaki çalışmalar devam ederken sınır hattına gelen heyet, eski...