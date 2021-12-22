Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'li diplomat İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı ABD'li diplomat İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı 22 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 10:11 ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda çalışan bir diplomat, Suriye uyruklu bir kişiyi yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c2cf9bc5d2cb19076c7553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet'ten cemaatine aşı uyarısı Susurluk’un kilit isminin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Ankara'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var Helikopteri okyanusa çakılan bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı Bakan Nureddin Nebati'den ''mevduat'' sorusuna yanıt: ''Gözlerime bakar mısınız?'' Kanal D'de tanıtılmıştı... Yayınlanmadan başka kanala transfer oldu Kanal D'de tanıtılmıştı... Yayınlanmadan başka kanala transfer oldu Meteoroloji uyarmıştı! Fındık büyüklüğünde dolu yağdı Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor