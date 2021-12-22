  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ABD'li diplomat İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı

ABD'li diplomat İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı

ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda çalışan bir diplomat, Suriye uyruklu bir kişiyi yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cübbeli Ahmet'ten cemaatine aşı uyarısı
Susurluk’un kilit isminin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Helikopteri okyanusa çakılan bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı
Bakan Nureddin Nebati'den ''mevduat'' sorusuna yanıt: ''Gözlerime bakar mısınız?''
Kanal D'de tanıtılmıştı... Yayınlanmadan başka kanala transfer oldu
Kanal D'de tanıtılmıştı... Yayınlanmadan başka kanala transfer oldu
Meteoroloji uyarmıştı! Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor