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  3. 18 Nisan 2017 15:45

ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu

"Fetullahçı Terör Örgütü mensupları bu işin aktörüydü. Fakat bu işin geri planında daha da işbirlikçi ve bu işin planlayıcıları olduğunu düşünüyoruz"

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