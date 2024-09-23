Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'li ünlü oyuncunun erik dalı ile dans ettiği anlara beğeni yağdı ABD'li ünlü oyuncunun erik dalı ile dans ettiği anlara beğeni yağdı 23 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 13:41 Güncelleme: 23 Eylül 2024 Pazartesi 13:41 ABD'li oyuncu Joey King, bir Türk ile evlenme kararı alan kız kardeşi Kelli King'in kına gecesi için İstanbul'a gelip, "Erik Dalı" oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f145c8057e85c856086873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü Muğla açıklarındaki Osmanlı batığında heyecanlandıran keşif Sınır ötesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Bursa'da 2 pilotun öldüğü uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar Kan donduran iddia: ''Boşandığı eşi bıçak zoruyla tecavüz etti'' Turizm başkentimizdeki konut sektöründe beklenen oldu: Yabancılar kaçtı İkinci el otomobilde şimdi de ''parça parça'' dolandırıcılık Gören onları biblo zannediyor ama onlar Antalya'nın Nijeryalı cüce keçileri