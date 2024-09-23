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  4. ABD'li ünlü oyuncunun erik dalı ile dans ettiği anlara beğeni yağdı

ABD'li ünlü oyuncunun erik dalı ile dans ettiği anlara beğeni yağdı

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ABD'li oyuncu Joey King, bir Türk ile evlenme kararı alan kız kardeşi Kelli King'in kına gecesi için İstanbul'a gelip, "Erik Dalı" oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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