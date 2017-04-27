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  3. 27 Nisan 2017 11:15

ABDnin Ankara Büyükelçisi Bass: ABD Türkiyenin başarılı olmasını istiyor

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017’nin açılışında konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, “ABD Türkiye'nin başarılı olmasını istiyor” dedi.

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