  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Şubat 2021 10:45

ABD'nin doğusunu kar fırtınası vurdu

ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası etkili oldu. Washington'da acil durum ilan edilirken, kentte kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Video Galeri
Alaattin Çakıcı'nın konvoyundaki ''çakarlar'' dikkat çekti!
Alaattin Çakıcı'nın konvoyundaki ''çakarlar'' dikkat çekti!
Video Galeri
Hastanede skandal iddia: Yanlış parmak ameliyat edildi
Hastanede skandal iddia: Yanlış parmak ameliyat edildi
Video Galeri
Bilim Kurulu üyesinden Çin'den alınan aşılarla ilgili korkutan açıklama
Bilim Kurulu üyesinden Çin'den alınan aşılarla ilgili korkutan açıklama
Video Galeri
Türkiye'de yayılan mutasyonlu koronavirüs için kritik uyarı: Çift maske takın
Türkiye'de yayılan mutasyonlu koronavirüs için kritik uyarı: Çift maske takın
Video Galeri
Polisten 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı müdahale
Polisten 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı müdahale
Video Galeri
50 yılda Marmara Denizi kadar su kurudu
50 yılda Marmara Denizi kadar su kurudu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM