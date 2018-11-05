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  3. 05 Kasım 2018 11:30

ABD’nin İran Ambargosu başladı

ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım uygulaması yürürlüğe girdi.ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları TSİ 08.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Türkiye, muafiyet gösterilecek ülkeler arasında.(İHA)

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