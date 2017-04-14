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  3. 14 Nisan 2017 23:50

ABDnin saldırısında 36 DEAŞ militanı öldürüldü

ABD güçlerinin, DEAŞ militanlarını yok etmek için Afganistan'da düzenlediği "nükleer olmayan bomba" saldırısında 36 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

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