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  3. 02 Mart 2020 19:05

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da !

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft beraber Ankara'ya geldi.

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